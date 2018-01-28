小英總統民調支持度創次低，勞團：不意外。圖為勞團日前在立法院外抗議勞基法修正。（資料照）

2018-01-28 14:19

〔記者李雅雯／台北報導〕台灣民意基金會今天上午發表「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」民調結果，支持度31.7%創下其上任以來次低紀錄，25到54歲青壯年不支持度破五成；支持度下降也不排除和勞基法二修有關。勞團認為，對於低支持度數字「不意外」。

台灣民意基金會在發表記者會中提到，勞團、學生對勞基法二修反彈尤其強烈，這恐也是影響支持度下降原因，民調結果中25歲到34歲可以明顯看到相對趨勢。

勞團成員認為，這般民調結果「不意外」，在這次勞基法修法中，「鬆綁七休一」、「加班費核實計算」等衝擊最大、感受最深的就是年輕族群，恐讓勞工繼續陷於長工時、低薪資，當初民進黨上任時，很多年輕人期待民進黨可以改革台灣的勞動環境、職場環境，現在卻反倒是讓人「看破手腳」。

勞團成員表示，總統蔡英文說「勞工要自立自強」，可是在近期新北市美麗華球場工會持續罷工，仍不見資方有誠意出面協商的案例來看，罷工已是最激進的手段，勞資協商中勞方卻仍是弱勢，這也是這次勞基法修法沒有處理到的部分，「相信這次修法對於年底地方選舉會有一定的影響」。