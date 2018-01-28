江啟臣、盧秀燕屬意誰？吳敦義：沒屬意任何人

國民黨主席吳敦義出席台中市黨部小組長聯合授證，與立委江啟臣、盧秀燕及受證人合影。（記者李忠憲攝）

2018-01-28 13:53

〔記者李忠憲／台中報導〕國民黨台中市黨部今天上午在大甲區舉辦小組長聯合授證活動，國民黨主席吳敦義親自出席進行授證。有媒體問吳，立委江啟臣、盧秀燕角逐台中市長初選，是否有屬意誰，他回說「沒屬意任何人」，不管最後是誰勝出，投票日就要團結一致，高票勝選台中市長。

今天上午，國民黨台中市黨部在大甲致用高中禮堂舉行「小組長聯合授證」，上千人到場參加。台中市長擬參選人江啟臣、盧秀燕也都出席，並先後登台演說，希望爭取更多黨員支持。

國民黨黨主席吳敦義也到場登台，並一一授證給小組長。有媒體問他，台中市兩位市長參選人，比較屬意誰?吳回說沒屬意任何人參選台中市長。只要中國國民黨同志願意參選，一定會公平、公正、公開。黨主席一定要公平、公正、公開，不然沒資格做黨的主席，因此用全民調決勝負。誰品德操守不錯，能力、經驗都很好，忠於中華民國、敬愛百姓，忠於中國國民黨，有比較高的勝選機會，就是我們要提名的人選。

有媒體另問，對於前台北縣長周錫瑋宣布參選新北市長的看法，吳敦義說，沒有意見，也沒有看法。任何人參選都是採全民調，彰化、台東、澎湖都是最好的典範，會照這個原則去做。