北市就像山海關 呂秀蓮：失守有清兵入關之虞

前副總統呂秀蓮指出，相信民進黨一定會有人出來選台北市長，認為台北市就像山海關，若山海關失守就有清兵入關之虞。（資料照）

2018-01-28 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕隨著年底大選的腳步逼近，各界紛紛關注台北市長柯文哲與民進黨的競合關係，前副總統呂秀蓮今（28日）受訪時指出，相信民進黨一定會有人出來選，認為台北市就像山海關，若山海關失守就有清兵入關之虞。

據《聯合新聞網》報導，前副總統呂秀蓮今天上午出席台北市議員張茂楠寒冬送暖活動，她受訪時表示，柯文哲的言行及思想在經過媒體大量報導的情況下，使越來越多人覺得到柯文哲的基本理念、核心價值，甚至台灣認同，好像和民進黨有很大的差距，呼籲柯文哲應出面說明白，不要整天製造語言上的泡沫，讓選民了解真正的柯文哲及其任台北市長3年多來的政績。

至於外界關注民進黨是否會與柯文哲再次合作，「禮讓」台北市不推人選，呂秀蓮說，相信民進黨一定會有人出來選，強調「如果黨中央還執迷不悟，就是自毀黨魂。」並直言絕對要推重量級的人。

呂秀蓮指出，首都就是一國之都，絕對不能淪陷，尤其現今兩岸關係的正處於激盪當中，台北市就像山海關，若山海關失守，加上有人要引清兵入關，那就很麻煩了。