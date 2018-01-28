訪歐議講稿還在寫 柯P：還有2天免緊張

台北市長柯文哲率團出訪歐洲，經歷17個小時飛行後，於荷蘭當地時間的晚間7時抵達阿姆斯特丹機場。（圖由台北市政府提供）

2018-01-28 12:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率團出訪歐洲，經歷17個小時飛行後，於荷蘭當地時間的晚間7時抵達阿姆斯特丹機場。柯文哲在機場受訪時，被問及升等到豪華經濟艙會不會不習慣時笑稱，好像也差不多，感覺上size沒有什麼差別。

柯文哲此次出訪全程共計11天，按照市府規劃，1月27日至30日將停留於荷蘭，31日停留於比利時，2月1日至2日於波蘭，3日至5日於土耳其，預計將於6日傍晚返抵國門。

抵達阿姆斯特丹機場後，隨行媒體詢問他坐這麼久的飛機會不會很累？柯文哲笑說，反正累了就睡著了，再爬起來，還好啦，沒問題。

針對柯將在比利時當地時間31日晚間7時35分，於布魯塞爾歐洲議會議員沙龍發表15分鐘演說。媒體詢問，講稿是否有利用在飛機上的時間寫完了？柯文哲表示，就慢慢在想，還有2天時間，不用緊張，反正到時候就知道，也還會再改。

對於自己這次被升等到，豪華經濟艙，柯文哲表示，他們（長榮航空）好像說超賣，後面那個經濟艙整個都滿了，所以市府團有幾個人被擠到前面（豪華經濟艙）。至於習不習慣，柯僅說，好像也差不多，感覺上size沒有什麼差別。

台北市政府發言人劉奕霆補充表示，經向長榮航空詢問後，確認因該泰國曼谷轉往荷蘭阿姆斯特丹的航班，有座位超賣情形，因此將部份經濟艙的乘客升等一個艙位至「豪華經濟艙」，並非「商務艙」；劉奕霆強調，除柯市長外，如產業發展局局長林崇傑及隨團成員等數人，還有其他搭機旅客，也都被升等至豪華經濟艙。