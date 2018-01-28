中市總預算卡關！ 議員憂：綠空鐵道「剩半條」

中市總預算卡關，市議員江肇國（右）、鄭功進（左）憂心綠空鐵道「剩半條」。（記者黃鐘山攝）

2018-01-28 12:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍指標政策「綠空鐵道軸線計畫」，去年及今年編列預算執行，原定10月完工，但今年度總預算卡關，市議員江肇國、鄭功進憂心工程延宕、甚至停擺，今天呼籲議會盡速讓預算通過，不要讓綠空鐵道「剩半條」，辜負地方期待。

配合台中鐵路高架化，林佳龍提出「綠空鐵道軸線計畫」，預計將台中糖廠北側到刑務所間的1.6公里舊鐵道，打造成人行、自行車空間，帶動地方發展。預算分2年編列， 106、107年各編列6000萬元，文化部也各補助款3600萬元，總經費1.92億元。

市府指出，「綠空鐵道軸線計畫」將活化原有鐵道土地，重新縫合鐵路高架化兩側的都市活動，以「線」串聯北段銜接台糖生態園區，南段銜接台中州廳、台中產業文創園區及刑務所官邸宿舍群，帶動各個「點」的發展，創造人潮滲流，翻轉舊城區。

江肇國說，綠空鐵道最早由公民團體發想，他在議會要求市府規劃，是地方共同的期待。整體工程已發包，也即將進場施作，卻遲遲等不到另一半預算，再這樣拖下去，要在今年10月完工根本不可能。呼籲少數議員不要再綁架預算，辜負市民期待。

鄭功進也表示憂心，並指出此筆市府配合款的相關預算，主要是針對地方多場說明會的居民需求進行工程調整，若無法如期納入主要工程的進度施作，地方恐怕會再出現一波反彈聲浪。

市府都發局表示，綠空鐵道藉由綠化景觀營造，串連周遭歷史古蹟，有信心成為翻轉中區的一大亮點，但預算卡關，工程被迫中斷，市民恐怕只能看到半套，不但讓遊客大為失望，當地居民殷殷期盼能藉由綠空鐵道穿越前後站，也將被土堤及鐵道駁坎阻隔，造成通勤不便，大幅影響生活品質。