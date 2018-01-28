婦聯會山雨欲來！ 雷倩、潘維剛隔空喊話

婦聯會主委雷倩在臉書PO文，隔空和潘維剛喊話。（資料照）

2018-01-28 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會本月31日將召開會員代表大會，討論並表決是否與內政部簽署行政契約，婦聯會委員潘維剛今在臉書發表千字文，反對簽署行政契約。婦聯會主委雷倩也在臉書表示，「是到了該將行政契約埋在字裡行間那些苦心孤詣，忍辱負重以徐圖後進的想法，向大家報告的時候了。」

潘維剛今天在臉書反對簽署行政契約，指雷倩一方面高呼民進黨政府的作為不公不義，另一方面卻迫不及待地要在這個月31日的會員代表大會上決議和民進黨政府簽約。她嚴正呼籲各婦聯會委員拒絕接受這樣喪權辱會、違法違憲的行政契約。

對此雷倩稍早也在臉書發文，她強調面對民進黨中鷹派的各種作為，如何才能確保婦聯會的歷史與尊嚴不被糟蹋？為了這個難題，婦聯會陸續產生各種方案，常委們光是去年2月至10月底，就開了26次臨時常會，12次談話會，商議如何因應情勢及談判過程中對方的要求，並數次做出已過底線不惜破局的決議。

雷倩認為，外力的介入讓31日將召開的臨時會員大會演變為上市公司爭奪經營權戲碼，幾乎不可能由婦聯會會員以同舟共濟心態共同決議，「為了對歷史負責，也為了讓常委媽媽們不至擔負顢頇無知的臭名，或許，是到了該將行政契約埋在字裡行間那些苦心孤詣，忍辱負重以徐圖後進的想法，向大家報告的時候了。」