嗆侯友宜？周錫瑋揚言：只有我能打敗民進黨

前台北縣長周錫瑋現身，民眾簇擁上前握手歡迎。（記者邱書昱攝）

2018-01-28 12:18

〔記者邱書昱／新北報導〕前台北縣長周錫瑋今天（28日）於永和國父紀念館宣布參選新北市長，上午11點多到場時全場歡迎，周錫瑋並一一與民眾握手。周錫瑋致詞時高喊，「再次出來乘風再起」，同時也談起，8年來國民黨輸掉總統、立委，地方議會選舉，「我在想一件事情，出來參與市長選舉的人，如果專業能力、胸襟氣度、勇敢魄力能贏過我，我就不出來參選。」周這一席話，聽在旁人耳裡似乎是針對侯友宜而來。

周錫瑋問到台下民眾這8年來過得好不好，民眾一同喊到「不好」。周錫瑋說起在這7年裡，走遍基層地方，蹲下來挖泥土、曬太陽、流汗，「累的時刻才知道什麼叫謙卑」，看到許多弱勢的民眾在社會的邊緣被遺忘，才發現原來執政者不知道弱勢者過的多辛苦。

周錫瑋炮口對準總統蔡英文，以及執政的民進黨不知民間疾苦，並且他也說起，民進黨在台北縣掌權16年，就只有自己能夠打敗民進黨。

參選說明會現場約1千多民眾到場支持，也隨著主持人吶喊搖旗支持周錫瑋，到場站台包含前文化部長洪孟啟、前內政部長李鴻源、台北市副市長鄧家基、國民黨立委林德福等人站台致詞高喊，希望民眾在初選民調支持周錫瑋。

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