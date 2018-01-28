山雨欲來！婦聯會開會前夕潘維剛籲拒簽行政契約

婦聯會開會前夕，潘維剛千字文籲拒簽行政契約。（資料照）

2018-01-28 12:04

〔記者林良昇／台北報導〕婦聯會本月31日將召開會員代表大會，討論並表決是否與內政部簽署行政契約，但婦聯會內部矛盾嚴重，婦聯會委員潘維剛今在臉書發表千字文，向婦聯會內部喊話，反對簽署行政契約，聲稱將「呼群保義」為婦聯會的存亡絕續而戰，並主張讓4大會計師進入婦聯會查帳，以彰公信。

潘維剛指出，婦聯會最近許多風雨，外有民進黨政府磨刀霍霍，內有高層力主簽約解散投降；他身為自大學起即參與婦聯會活動的基層會員，不忍即將邁入第68年的婦聯會在慘遭污衊之後就此解散，決定挺身而出，呼群保義，為婦聯會的存亡絕續而戰。

潘維剛強調，蔣宋美齡1950年一手成立的婦聯會，數十年來迄今從來不是任何政黨的附隨組織。國民黨歷任領導人，不論李登輝或馬英九，即使是蔣中正、蔣經國，也從未介入、干涉婦聯會的會務。

潘維剛說，民進黨政府明知無法認定婦聯會為國民黨的附隨組織，卻對前主委辜嚴倬雲百般威脅，要求承諾捐出九成資產、解散、並由政府派員介入婦聯會旗下財團法人董事會，卻拒絕承認婦聯會不是附隨組織，更拒絕承諾政府不再持續追殺婦聯會跟相關基金會，辜嚴自然無法接受這種「不清不楚的和解」。

潘維剛指出，民進黨政府眼見強逼不成，蠻橫地違法撤免辜嚴及前副主委葉金鳳的職務，並持續要脅婦聯會必須簽署不公不義的行政契約，「好人的沈默，就是惡人橫行的根源！」她和其他長年參與婦聯會的姊妹們決定站出來，捍衛婦聯會及辜嚴的名譽。

潘維剛也說，婦聯會現任主委雷倩一上任就代表婦聯會與內政部、黨產會簽署了行政契約備忘錄，承諾在4個月內解散婦聯會、捐出九成資產，並允許政府得違法派任三分之一的董事到婦聯會旗下的4個基金會，但在簽署備忘錄後，政府卻強調將持續調查婦聯會的政治檔案，也將持續調查婦聯會曾經捐款的醫療機構以及學校，簽約後婦聯會除了自我了斷，到底如何維護清譽與基本權益？不清不楚也隻字未提，令人費解。

潘維剛表示，雷倩一方面高呼民進黨政府的作為不公不義，另一方面卻迫不及待地要在這個月31日的會員代表大會上決議和民進黨政府簽約。她嚴正呼籲各位婦聯會委員拒絕接受這樣喪權辱會、違法違憲的行政契約。

潘維剛說，政府為了強取豪奪婦聯會這個人民團體的財產，不惜動用一切公權力違法要脅、恫嚇婦聯會，這樣膽大妄為的行為，「今日會發生在婦聯會，明日將會發生在您我！」在婦聯會面臨危急存亡之際，責無旁貸，必須挺身而出，若沈默的大眾，無疑就是姑息暴力的幫凶。

潘維剛強調，她們堅決反對簽署行政契約，贊同辜嚴倬雲的主張，讓4大會計師進入婦聯會查賬，以彰公信，絕不會屈服，而會奮戰到底，讓陽光照進婦聯會，讓正義照耀台灣。