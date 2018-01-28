渣打馬拉松 Selina以「視障陪跑員」陪跑

藝人任家萱（Selina）（圖中戴黑帽者）此次不但擔任代言人，更首次以「視障陪跑員」身份陪跑。（記者沈佩瑤攝）

2018-01-28 12:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市副市長陳景峻今天表示，透過公益路跑活動，讓視障朋友有機會多參與社會活動，也提高社會對他們的了解，希望社會各層面可以多多看見視障者的能力。

「2018台北渣打公益馬拉松」活動上午登場，今年有將近三萬名跑者同場競速，其中還包含了超過兩百組的視障跑者，而浴火重生的藝人任家萱（Selina）此次不但擔任代言人，更首次以「視障陪跑員」身份陪跑。

副市長陳景峻出席活動致詞時表示，這項公益路跑活動在渣打銀行、台北市政府和體育署的共同合作下，已經連續舉辦5年，今天還特別請到知名藝人任家萱（Selina）擔任活動代言人，等會還會帶領視障小朋友一起跑，希望透過這種公益活動的舉辦，讓社會多關注到弱勢的朋友，並幫助他們找到合適的工作機會。

陳景峻與渣打國際商業銀行林遠棟總經理、行政院大陸委員會主委張小月、金管會副主委鄭貞茂、中華民國路跑協會理事長曹爾忠，以鳴鑼方式提醒視障組跑者開跑，並為親子及一般組的3km跑者鳴槍起跑，隨後，在終點線為Selina及由她帶領一同跑步的視障跑友掛上完跑的獎牌。

會後受訪時陳景峻表示，透過公益路跑活動，讓視障朋友有機會多參與社會活動，也提高社會對他們的了解，希望社會各層面可以多多看見視障者的能力。

陳也信心滿滿地說，平常有騎腳踏車運動的習慣，不但從三重騎到八里、淡水，還曾一路騎到新店，「大佳河濱公園沿途我都很熟悉」，最近比較沒空騎腳踏車，但昨天還是快走了一個小時，未來如果有機會，也不排除參加馬拉松活動一展腳力。

今天活動中，台北市勞動局長賴香伶也現身參加3km一般組比賽，不過主持人介紹時，不慎口誤為「歡迎台北市『社會局長』賴香伶加入」，現場工作人員經賴香伶小聲「提醒」後，主持人也臨機應變，熱情大喊「哇嗚，我又看到一位貴賓了，歡迎台北市『勞動局長』賴香伶！」為活動增添一筆小插曲。