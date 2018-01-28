許明財出線！國民黨公布新竹市長初選民調

前新竹市長許明財出線！國民黨新竹市黨部今天公布黨內市長初選民調結果，由許明財再代表國民黨參選年底的市長選舉。（記者洪美秀攝）

2018-01-28 11:22

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部今天公布黨內市長初選全民調結果，依據聯合報、TVBS和愛普羅等3家民調公布結果，前市長許明財平均支持率為42.024%，林耕仁是35.132%，李國璋是22.839%，黨部主委呂學樟宣布民調結果，獲平均支持率第一名的是許明財，將由許明財代表國民黨參選年底的市長選舉，黨部會將民調結果報黨部審查委員會後再送黨中央核備，31日由中常會通過提名。

全民調平均支持率第一名的前市長許明財感謝市民的支持，他說，一定會帶領國民黨重返執政，讓國民黨重返榮耀。

黨部主委呂學樟也期勉許明財「在哪裏跌倒，就在哪爬起來」，他說，3年多前，國民黨大意失荊州，但這次會全力以赴，他也肯定參與初選的另2名擬參選人的氣度，肯定他們在政見會上沒有互相攻擊，相信一定會信守承諾，團結支持黨的候選人。

呂學樟說，現在的局勢對國民黨不利，團結都不一定會贏，因此國民檔絕不能分裂，相信所有黨員都會遵守黨紀，也期許國民黨從此刻就開始團結，只有團結，才能贏回執政權。

依據國民黨市黨部今天公布的結果，聯合報民調中心的結果，在政黨對比與政黨互比結果總結後，林耕仁獲36.169%，許明財獲40.551%，李國璋獲23.3%支持率。

愛普羅民調中心民調結果，依據政黨對比及政黨互比的結果，林耕仁獲34.63%，許明財獲42.888%，李國璋獲22.482%支持率。依據TVBS民調中心結果，在政黨對比及政黨互比的平均結果後，林耕仁獲34.618%，許明財獲42.632%，李國璋獲22.752%的支持率。

而三家民調中心的平均總支持度結果，林耕仁獲35.132%，許明財獲42.024%，李國璋獲22.839%的支持率。

而已確定獲民進黨提名爭取連任的現任市長林智堅市府團隊，對國民黨內的初選民調結果予以尊重，不表示評論，會持續做好市政工作。