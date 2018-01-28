周錫瑋參選說明會 李鴻源邀前縣府團隊支持

李鴻源邀請過去縣府團隊上台致詞。（記者邱書昱攝）

2018-01-28 11:24

〔記者邱書昱／新北報導〕前台北縣長周錫瑋今天、28日舉行參選新北市長說明會，現場民眾約1千多人到場，到場的前文化部長洪孟啟上台致詞述說周錫瑋任職台北縣時的政績。

此外，國民黨立委林德福說，以過去老同事身分，出來幫周錫瑋站台講幾句公道話，談起時任縣長的周整治新店溪、大漢溪 河川整治，都是充滿魄力、執行力，執行過去歷任縣長不做的事情，甚至連砂石業者黑道都想追殺周錫瑋，但是縣長不畏懼。

前內政部長李鴻源邀請過去縣府團隊上台並表示，過去團隊執行能力佳，是因為背後有強而有力的靠山，有人問是否要給周錫瑋建議，其實不用給建議，因為周有足夠經驗，「周縣長有領導統御能力」，過去最好團隊、戰鬥力都夠，要讓大家繼續支持他。

前台北縣長副縣長蔡家福說，周錫瑋曾說「台北縣市我們故鄉，當作自己的兄弟姊妹」相當感動，過去也曾在立法院一起呼籲台北縣升格為新北市，甚至不息辭官，此外，面對現在民進黨可能推出來院長級人物參選，因此有能力公開辯論、國際觀、最有能力就是周錫瑋。

台北市副市長鄧家基表示，雖然周錫瑋起步比較晚，但秉持過去就是專業、執著，哪有今天新北市，反觀現在新北市八年沒有進步，因此不能再停滯。

活動現場同時也邀請各行各業代表上台發表對於周錫瑋對於弱勢關懷，現任國民黨新北市議員陳鴻源、連斐璠也到場。

相關影音