施政滿意度民調：蔡總統31.7％、賴清德47.1％

台灣民意基金會董事長游盈隆（右二）28日舉辦「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」民調發表會，邀請顏建發教授（左起）、王塗發教授、前立委簡錫堦與談。（記者簡榮豐攝）

2018-01-28 11:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣民意基金會今公布最新民調，有31.7%民眾認同總統蔡英文領導方式，但46.7%不贊同；47.1%民眾滿意行政院長賴清德施政表現，36.3%不滿意。

民調分析顯示，蔡總統聲望落到上任後第二低點，其中25至54歲的青壯年族群，有約略超過五成以上不贊同蔡總統處理國家大事的方式，贊同的人不到三成。

在政府拚經濟政策表現，民調則顯示，30.6%滿意蔡總統拚經濟表現，但有59.9%不滿意。

至於蔡總統處理兩岸關係表現，30.8%民眾滿意，不滿意59.6%；進一步詢問蔡政府在兩岸事務的處理表現如何，有23.3%認為太強硬，29.8%認為太軟弱，30.3%認為剛好。

此外，民調也詢問民眾，「對中共逕自啟用M503航線，民航局決定暫不批准中國東方與廈門兩航空公司的春節班次，是否支持蔡政府這項反制措施？」有39.8%民眾支持，43.8%不支持。

但民調報告分析指出，支持和反對蔡政府以局部不批准中國所屬航空公司春節航班反制中方措施的民眾，基本上是沿著政黨認同的分歧而來，民進黨認同者有七成二支持，國民黨認同者有七成不支持，中性選民則是反對明顯多於支持。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，負責問卷編制、抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2018年1月21-23三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1074人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意基金會。

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