國民黨基市長初選民調 謝立功出線

國民黨基隆市長黨內初選民調結果公布，登記1號的前移民署長謝立功（右）出線，將代表國民黨披掛上陣；介文汲（左）趨前祝賀。（記者俞肇福攝）

2018-01-28 10:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長黨內初選民調結果公布，登記1號的前移民署長謝立功出線，將代表國民黨披掛上陣，挑戰民進黨籍的現任市長林右昌。

黨內初選民調由3家民調公司負責，1月25、26、27日針對全基隆市民進行；國民黨基隆市長初選有基隆市議長宋瑋莉、前移民署長謝立功、前駐紐西蘭代表介文汲3人參選。民調結果公布後，只待31日中常會正式通過提名。

3家民調公司平均值為1號謝立功42.754%，2號宋瑋莉42.019%，3號介文汲15.227%，1號謝立功以0.735些微差距領先；今天民調結果將在明天黨部會議確認後，報中央黨部中常會核定確認。

55歲的謝立功在2014年九合1選舉臨危受命，取代因涉入弊案遭撤銷提名的前基隆市議長黃景泰，雖然落敗，但外界普遍認為謝立功在短短4個月內就拿下5萬多票可謂「雖敗猶榮」。經過短暫思考後，謝立功選擇「蹲點」基隆，這次捲土重來率先表態爭取黨內提名，決心不言可喻，並提出「基隆新願景，再造北國門」，期盼藉由整體的都市規劃、港市合作、發展相關產業鏈帶動基隆發展。