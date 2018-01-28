拜票狹路相逢 余筱萍、吳沛憶互動是...

民進黨新北市黨部主委余天，不滿前發言人吳沛憶投入女兒余筱萍的選區，憤而當總統蔡英文的面拍桌，引發軒然大波。（資料照）

2018-01-28 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市黨部主委余天，因不滿黨未經協調，讓前發言人吳沛憶投入女兒余筱萍的選區，憤而在中執會上，當總統蔡英文的面拍桌，引發軒然大波。余、吳兩人昨於萬華里長尾牙宴上「狹路相逢」，兩人互動頓成焦點。

《TVBS》報導，余筱萍昨在尾牙上，逢桌拜票時，正好遇到吳沛憶來打招呼，余隨即「左手緊抓她的手、右手再來個碰杯」，現場氣氛融洽，余還反問，「你說我們有很像敵人嗎？」

報導指出，余筱萍對著吳沛憶說，「希望我們兩個一起上，對不對，我們做同事」，並笑倒在吳的肩膀上，但吳並未正面回應，僅微笑答覆，「做個新人參選人，大家都加油」。相較余筱萍的熱絡態度，吳沛憶顯得較為淡定，且似乎急著想離開，頻稱「好好好」。

報導提到，余筱萍表示，「見到面我們都會說加油的啊，還好啦（不會尷尬），因為是我爸的說，又不是我說的；我有叫爸爸說，EQ要高一點喔！」；吳沛憶則指出，「其實我們民進黨的新人啊，我們現在跑活動常常都會遇到，那大家也是會互相加油打氣」。