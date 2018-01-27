「菜市仔子」劉厚承宣布選議員 林佳龍力挺

2018-01-27 16:24

〔記者李忠憲／台中報導〕民進黨台中市議員擬參選人劉厚承，上午在豐原橫街尾福德祠開記者會，宣布正式投入豐原、后里區（第四選區）市議員選舉。市長林佳龍除親自到場力薦劉厚承外，子弟兵包括市議員張雅旻也到場擔綱主持人，市議員擬參選人張家銨、蔡耀頡及行政院中部辦公室執行長方昇茂及多位里長等人都出席力挺。

林佳龍隨後與劉厚承一起到豐原第一零售市場拜票，還在劉家經營的醬菜攤位圍起圍兜，現場賣起醬菜，吸引許多民眾圍觀並合影留念，還掏腰包搶購市長賣的醬菜，十分熱鬧。

劉厚承表示，他是政治系畢業，加上多年服務經驗，將為豐原、后里拚出一席青新世代。豐原、后里是他成長的地方，他決定投入選舉，用年輕人的拚勁為民眾、為基層發聲，為豐原、后里拚新的一席。

林佳龍表示，劉厚承大學還沒畢業就在他的辦公室當志工，他發現這個從菜市場生活中長大的囝仔，跟一般年輕人不一樣，充滿打拚的熱情。他累積國會助理及地方政府行政歷練，已做好準備能夠勝任市議員的職務。

林佳龍說，劉厚承是在地囝仔，也曾提出不少施政上的建議，像是2018世界花博、軟埤仔溪整治等，都有他參與的影子。劉厚承個性憨厚實在，但是歷練完整，值得鄉親相挺，他跟大家推薦，希望給他一個服務的機會，一起攜手讓台中更好。