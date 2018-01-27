賴揆下鄉送大禮 「彰化提多少計畫行政院都支持」

2018-01-27 16:28

〔記者湯世名／彰化報導〕行政院長賴清德今天視察斥資102億元建設的彰化市汙水下水道工程進度時，除了勉勵彰化縣政府執政團隊及業者，建構安全及永續發展的水資源再利用環境，也對於縣長魏明谷與各界共同爭取支持彰化市汙水下水道這項「看不到的建設」予以肯定，未來彰化縣鹿港、和美、員林的經費爭取，行政院除了大力支持，只要符合條件，「彰化縣提多少計畫，行政院就支持多少計畫。」

魏明谷在簡報時表示，目前縣府正辦理第1期下水道工程，截至目前實際進度近44％，超前11.17％，在品質及交通兼顧下，管網工程以109年7月提前完工為目標，並於水資源回收中心第1期建設完成後配合用戶接管工程，屆時可立即使水資源回收中心運轉。

賴清德致詞表示，汙水下水道是現代都市代表性的建設，這也是政治家的良心，做這項建設彰化縣民不一定看得到。前瞻基礎建設其中一項就是水環境，水環境就是治水、淨水、清水，魏明谷提出許多治水計畫，中央都會支持，治水之後就會淨水，環境變好之後變清水。他

賴清德說，這次來彰化就是要落實蔡英文總統前瞻基礎建設計畫與長照2.0兩大重大政策，彰化縣執行得很好，他回去之後會向總統報告，行政院除了彰化市鐵路高架化、台76線延伸線等重大建設，縣府和鄉鎮市公所提出的計畫，行政院也會列案追蹤、支持。