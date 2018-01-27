南下視察 蔡英文：中央會做雲林的後盾

2018-01-27 15:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕總統蔡英文今天南下雲林視察雲林溪掀蓋工程建設，對於雲林縣長李進勇爭取十幾億淨水經費，她允諾中央會做雲林的後盾。

李進勇表示，雲林溪掀蓋工程已見初步成效，但水還是髒的，甚至有臭味，希望望藉由前瞻計畫，爭取環保署11億元經費，展開雲林溪礫間及截流工程，截流斗六水資源回收中心到社口重劃段的民生污水，以改善河川的水質，將溪水由目前的中度污染改善到輕度汙染，讓居民有優質的河岸空間。

蔡英文表示，雲林溪整治工程，代表的是縣長的魄力與決心，與市長謝淑亞的支持，及立委劉建國、蘇治芬的協助，她看到被點名要幫忙出錢的中央機關官員都在點頭，看來經費應該沒什麼問題。

蔡總統說，溪水有味道，後續污水截流、河川淨化工作，中央會透過前瞻計畫來協助縣政府，希望工程越快完成越好，讓斗六鄉親在休閒的時候可以到這裡走走，這不只是雲林的新景點，也會是台灣的新亮點。

「雲林有很多事情可以拿出來與全台灣人分享。」蔡英文稱讚，雲林是台灣農業首都，農業產值連續3年都超過700億元，農產品品質也在提升，台灣香蕉去年第一次打入中東杜拜市場，就是出自雲林的「黃金蕉」。

此外，雲林的綠能建設已吸引近4000億元的外商投資，台西綠能計畫具有標竿性，台西的新能源計畫中央政府會盡全力協助，且會順利快速到位。

蔡英文也提到，剛來過雲林的行政院長賴清德告訴她，雲林的長照做得很好，每個鄉鎮都設有長青食堂，拓展速度也是全國數一數二，一個政策的成敗不只要看中央的規劃，更要看地方政府的執行力。

蔡英文舉例，李縣長（指李進勇）解決很多以前留下來的問題，如台灣九二一地震僅存的危樓「祥瑞大樓」最近也要展開拆除作業，充分顯現出縣長解決問題的能力與魄力。

最後蔡總統強調，在前縣長蘇治芬努力下，改變雲林很多的生態及建設，李縣長一棒接一棒，在治水、農業創新、轉型或長照等方面都做得很好，做出口碑及特色，今天見證雲林溪的改造，感覺雲林真的不一樣了，中央會做雲林的後盾，一起解決問題，讓農業綠能雙首都，成為台灣的綠色黃金。

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