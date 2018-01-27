竹市長藍營初選電話民調 今截止明揭曉

2018-01-27 14:07

〔記者王駿杰／新竹報導〕2018年新竹市長選舉，國民黨新竹市黨部積極備戰，25日至27日連3天進行黨內登記市長提名候選人電話民調，由前市長許明財與現任市議員林耕仁、李國璋3雄爭霸，民調結果將於明日公布；地方人士指出，許、林、李3人各有支持者，無論誰出線，還須獲另兩人全力支持，唯有大團結，藍營才有機會與高民調的現任市長林智堅爭奪寶座。

地方人士說，林耕仁從去年10月底就成立「參選市長服務處」，展現出「當仁不讓」的架式，許明財也邀請多名市政顧問召開論壇，積極捲土重來的意味濃厚，李國璋則勤走基層，每天一早就親站路口拜票，3人各有票倉，但無論誰手握代表藍營角逐新竹市長選戰的門票，還須賴其餘兩人全力支持，將票源集中才有勝算，即使如此，這仍是一場「苦戰」。

地方人士說，根據目前一份最新民調顯示，目前藍營支持度最高的是許明財，其次是林耕仁與李國璋，但民調僅供參考，結果如何還很難說。

許明財說，他是國民黨的黨員，一定遵從黨內指示，確實國民黨唯有團結，才能提高勝算，他若出線代表藍營參選新竹市長，一定會提出符合市民期待的市政願景，萬一結果不如意，也會全力支持黨內同志。

林耕仁說，他對民調結果十分有信心，會大步向前邁進，他參與國民黨初選以來，針對輕軌、新竹市前瞻建設提出強而有力的論證，密集推出改善塞車停車交通，增設青年事務局改善青年失業低薪等政見，普遍獲得肯定。

李國璋說，不管是誰，即使獲黨提名而出，和綠營競爭竹市長選舉仍會是「很艱困的一戰。」倘若真有機會代表藍營成為市長參選人，絕對會義不容辭全力以赴，當個「為理念放手一搏」的年輕人，萬一提名沒過，他也會大力支持其他同志，不會做出脫黨參選的行為。