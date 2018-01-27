雲峰飛彈能射北京 軍事專家：有效破壞中國犯台節奏

軍事專家宋兆文表示，獨步武林的雲峰高空巡弋飛彈，世界上絕無僅有，長程攻擊犀利精準，可以有效破壞犯台行動的作戰節奏。（本報製圖）

2018-01-27 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕中山科學研究院正在研發的雲峰高空巡弋飛彈，射程超過2000公里以上，連北京也在射程範圍之內。軍事專家宋兆文表示，獨步武林的雲峰高空巡弋飛彈，世界上絕無僅有，長程攻擊犀利精準，可以有效破壞犯台行動的作戰節奏。

宋兆文26日在臉書上PO文寫道，雲峰飛彈屬於高空巡弋飛彈，是中科院的傲世佳作，經多年研發之後，研判已經完成相關測試，以沖壓噴射引擎高速推進，可以有效實施高空超音速飛行，並擁有超過3馬赫的射速，能在高空50公里到70公里高度飛行，加上有飛彈彈體的隱形塗料，雷達偵測不易。

宋兆文研判，雲峰飛彈直徑約90公分、長約9公尺，使用中科院自製液態燃料推進。輸入攻擊目標座標之後，可以射後不理，因此可對遠程的多目標，進行精準攻擊，雲峰飛彈使用GPS與陀螺儀導航尋標，以陀螺儀為主、GPS為輔。

文中提到，雄二E巡弋飛彈屬於超低空攻擊性質，會受到地形地物的影響，雄二E低空打不到的目標，就能使用雲峰飛彈從高空攻擊，2種巡弋飛彈使用高低搭配戰術，可達成戰略戰術上的任務。研判雲峰飛彈可以使用：高爆、油氣、燃燒、電磁脈衝、鑽深穿甲等不同的彈頭彈，視目標性質做選擇，彈頭重量可能至少在500公斤以上。

宋兆文認為，如果未來台灣能夠擁有500枚以上的雲峰高空巡弋飛彈，對中國的重要軍政目標，以及C-4-ISR（指揮自動化系統）都能產生有效威脅，並可破壞犯台行動的作戰節奏，有利於兩岸和平發展。