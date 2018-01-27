盧秀燕沙鹿掃街 蔣萬安、顏寬恒陪同高人氣

2018-01-27 13:30

〔記者李忠憲／台中報導〕國民黨台中市長擬參選人盧秀燕黨內民調雖領先立委江啟臣，但不敢大意，上午特別邀來2位人氣男神立委蔣萬安及顏寬恒陪同，在沙鹿市場掃街拜票，尋求支持，果然人氣十足。盧秀燕表示，若當選，她會尊重當地聲音，「不只沙鹿，會真正照顧全體海線居民。」

日前宣布不參選台北市長的蔣萬安，上午受盧秀燕之邀，與顏寬恒深入沙鹿市場掃街拜票，尋求民眾認同給予支持。不少現場民眾看到，立刻上前爭相握手合照，還有攤販送上大蒜、菜頭給盧秀燕，希望盧秀燕能順利當選，為居民謀福利。

而行程滿檔的蔣萬安與顏寬恒不但撥空相挺，還陪同走完全程，盧秀燕除了感激兩位立法院好友，也表示國民黨新生代人才輩出，問政優質，不但是人民福氣，也讓她對於今年的大選非常有信心。

蔣萬安強調，盧秀燕是他非常要好的同事及前輩，對台中規劃很有想法，且盧有經驗加上地方經營紮實，所以特地南下相挺。

顏寬恒也說，他與父親都與盧秀燕在立法院共事，因為父執輩開始的情誼，所以稱盧為姑姑。雖然選民對盧秀燕印象很深，他希望能讓選民更了解且認同她為台中市打拚的精神，所以出面陪同掃街。

盧秀燕除對2位男神力挺表達感謝外，也一一向市場民眾懇託，拜託大家接到國民黨民調電話時，唯一支持盧秀燕。許多菜籃族看到3人，紛紛搶著握手合照，十分熱情。

盧秀燕表示，市府忽視海線居民權益，雖然宣稱投入資源照顧海線居民，卻與民眾實際感受有落差。以空污為例，離中火越近的海線居民，只能被迫接受如此空污惡劣的環境，若當選市長，她會尊重當地聲音，積極與海線民代、地方居民等努力商議出最適當的政策，「不只沙鹿，我會真正照顧全體海線居民」。