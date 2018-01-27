小英文宣幕僚加持 高市議員新選將打造競選攤車

2018-01-27 13:07

〔記者陳文嬋／高雄報導 高市議員初選熱度加溫，鳳山區參選人林智鴻邀小英總統競選文宣幕僚加持，打造全國首台「鳳山要紅號」競選攤車，結合各式掃街與街頭演講，在地方推廣「鳳山要紅」與「新經濟五條通」政策主張，成為選戰新亮點。

鳳山區參選新人林智鴻繼透過新媒體直播徒步拜票行程與在地特色美食後，再度發揮創意，以過去任職於市府的城市行銷才能，將小資、環保、文創等設計精神植入選舉，打造全國第一台競選攤車。

林智鴻表示，鳳山區各公園或觀光景點周遭，可發現不少7、8年級生胼手胝足，以精心設計的三輪車，配備生財工具，自己做頭家，每日販售自己製作的各式點心、咖啡或者文創小物，沒有昂貴的店面，卻透過創意與親力親為的「小資創業精神」實踐自身理想，與林智鴻參政理念不謀而合。

他立即著手邀集鳳山在地新銳設計師、南部知名企業品牌視覺設計師，與過去曾參與構思2012年總統大選「小英女孩」與「小英同學會」的文宣幕僚，打造「鳳山要紅號」，暱稱「小瑞」（英文紅色Red的諧音）。

林智鴻表示，比起傳統笨重且令民眾有距離感的「選舉戰車」，「小瑞」造價不及其10分之1，體積小能深入巷弄、走入社區，電力與人力兩用，不會製造空污，經濟實惠又環保，且備有燈光音響，車體也有可書寫或繪畫的黑板，可隨時隨地與民眾分享參政理念，而拉開車體所附折疊小桌，從置物箱拿出茶點，更能舉辦「行動客廳會」，成為搏感情最佳利器。

林智鴻指出，由於並無先例，毫無參考依據，團隊歷經2個多月，才順利產出，透過該車與民眾拉近距離，訴說參政理念，但他也強調「小瑞」登場，不影響他完成鳳山76里徒步掃街的決心，至今已用雙腳親身走遍52里、超過95公里的路程，未來「小瑞」也將不定時陪伴他走遍鳳山大街小巷，傳遞「鳳山要紅」理想。