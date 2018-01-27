美領務局官網再改版 撤下所有國旗圖案

美國國務院領事事務局官網今天再次改版，將所有國家與地區的國旗圖案移除，一視同仁。（翻攝自美國領務局官網）

2018-01-27 06:19

〔駐美特派員曹郁芬／華府26日報導〕美國國務院領事事務局官網日前撤下中華民國國旗，被台灣媒體廣泛報導後，今天再次改版，將所有國家與地區的國旗圖案移除，一視同仁。上網後可以看到雖然最後一次更新日期註明是2017年12月21日，但中國、香港和台灣的頁面都不再有國旗圖案。

不過國務院官網的國家與區域簡介中，台灣仍是網頁上唯一沒有國旗圖案的，國務院並沒有恢復撤除的國旗。

美國國務院領事事務局官網原本去年在台灣頁面標有台灣國旗，不過台灣媒體日前發現更新後的網站卻撤下國旗，留下一白色長方框。同時美國貿易代表署（USTR）官網也發生同樣情形，撤掉了原有中華民國國旗圖案。

台灣媒體去年9月首次發現國務院的國家與區域簡介，經過改版，撤掉了台灣國旗，原本駐美代表處對外說明這是單一事件，經過台灣外交單位交涉，近日再發現更多美國官網撤除台灣的國旗圖案，演變成受到台灣高度關注的外交事件，台灣甚至出現川普政府對台政策是否已朝北京傾鈄的質疑聲。

台灣外交部日昨公開表示對此不能接受，對美國感到失望。國務院發言人諾爾特25日被記者問到此事時，除強調美國政府未變，還肯定「台灣是美國至為重要的夥伴，一個成功的民主故事，也是對世界有益的一股力量，台灣與我們有共享價值，贏得我們的尊重，繼續享有美國的強力支持。」

美國領務局本月月中公布新型國外旅遊安全等級，台灣列為最安全的第1級藍色「行使一般安全措施（Exercise Normal Precautions）」。今天官網再次改版拿掉了所有國家和地區的國旗是否為美方作法調整的開始，有待後續觀察。

美國國務院領事事務局官網改版，將所有國家與地區的國旗圖案移除，中國的頁面也不再有國旗圖案。（翻攝自美國領務局官網）