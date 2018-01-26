民進黨台南市議員4個選區提名4席 遭疑「不利聯合作戰」

2018-01-26 23:25

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市黨部日前決議在市議員11個選區提名36席，不過，第二（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）、五（善化、安定、新市、山上、新化）、七（永康區）、九（南區、安平區）選區意見分歧，執委會分為提3席及4席兩派，最後以公開無記名投票，10比5票數決議提名4席。對此，議員擔心會出現分票危機，不利聯合作戰。

議員林宜瑾說，民進黨上次在永康新市選區8個席次中才提名3席，永康今年獨立成一個選區，僅剩7席，完全沒有提4席的空間，況且選區這次還有時代力量、台聯黨等政黨分票，票數難以支撐4席議員，在可能落選的疑慮下，不利於同黨同志聯合作戰，最後變成大家互相挖牆腳，儘管此舉有其野心和企圖，但還是要顧慮客觀現實。

議員呂維胤則說，提3席或4席各有利弊，以往過半加一是為了確保席次過半，進而選出正副議長達成府會共治，儘管會出現分票危機，但還是樂觀其成，勇於接受挑戰。南區安平區議員參選人李啟維則說，依照民進黨上次在這個選區的得票率來說，提4席完全有一拚的可能。

除了4個選區提名席次意見分歧，地方與中央對選情也有不同看法，市黨部主委顏純左說，中央原本希望在新營及曾文區提4席和3席，但執委會的提名都各減1席。因此，這份名單是否會被打槍？顏純左坦誠地說，「還不知道」，但中執會必須超過3分之2的委員不同意才能推翻；至於原住民議員的提名席次，則由中央黨部決議。