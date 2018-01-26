民進黨台南市議員提名席次爆爭議 議長：很奇怪的決議

2018-01-26 23:14

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨台南市黨部執委會決議下屆（第三屆）市議員11個選區的提名席次，總計提名36席，將提報中央黨部核定，今天（26日）公布後，引發部分選區參選人不滿，直指派系暗中運作，連議長賴美惠對第一選區提名3席也說：「很奇怪的決議。」

執委會昨天開會時，第二選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）、第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）、第七選區（永康區）、第九選區（南區、安平區）提名幾席爭論，執委分為提名3席及4席兩派，最後採無記名秘密投票決議，並以10比5票數，決議都各提名4席（各含婦女保障1席）。

第二選區現任議員侯澄財和蔡蘇秋金不滿地說，第二選區被開除黨籍的議員陳朝來和蔡秋蘭都深具地方實力，民進黨在第二選區根本沒有提名4席的空間，提4席只會讓同志「相殺」。

爭取提名參選第二選區的前台南市觀光旅遊局局長陳俊安也對提名4席表示遺憾，他和蔡蘇秋金、侯澄財昨天出席執委會，表明反對提名4席，但無力回天。

執委會對第一選區（新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山）決議提名3席雖無爭論，但有可能交棒給兒子參選的議長賴美惠說，第一選區本屆提名4席，中央黨部建議下屆提名布局是4席，執委會卻通過提名3席，「決議很奇怪」。

其他選區有意參選的人說，提名幾席恐與下屆議長布局有關，有人暗中運作。

市黨部主委顏純左說，中央黨部原建議在第一、第三選區（麻豆、下營、六甲、官田、大內）各提名4席和3席，但執委會決議提名都各減1席。第二選區本屆提名4席，中央黨部也建議下屆提名4席，執委會決議通過。

顏純左不否認有參選陣營運作提名席次，他說，作為執委會議的主席，只能尊重執委會決議，但未聞暗中有下屆議長的布局。提名席次將提報中執會核定，如要各別「翻案」，中執會必須超過3分之2的委員不同意。