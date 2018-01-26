民進黨三星議員初選民調疑舞弊 名單延至2/6公布

2018-01-26 21:13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨三星鄉選區縣議員初選日前進行民調，由議長陳文昌戰勝鄉長黃錫鏞，但黃錫鏞陣營卻指控陳文昌陣營帶人私闖民宅代接民調電話疑似涉及舞弊；民進黨宜蘭縣黨部今晚召開執委會，除確認議員提名名單，也將組成調查小組，調查三星鄉這起疑似舞弊的檢舉案，原本在31號公布的宜蘭縣民進黨議員提名名單，則延至2月6日公布。

這次民進黨三星鄉議員民調初選因為是議長、鄉長對決，被外界號稱三星選舉史上「最殘酷戰役」，且2人任何一方只要敗選，都可能失去政治舞台、危及政治生命，選前就頗具話題性，民調結果公布，陳文昌以60％比30％的得票率勝出，公布前夕卻爆出舞弊疑雲，讓選情更加白熱化。

有人向黃錫墉檢舉陳文昌陣營帶很多人進入大洲村民宅幫忙接電話，甚至還有民眾拍到疑似代接電話紅衣男子，甚至認出紅衣男子竟是代理縣長陳金德的次子陳謙。

縣黨部今晚召開執委會，決議將成立專案調查小組，由吳和信、簡倉大及林詩穎3名執行委員組成，並於10日完成調查，之後再召開臨時執委會進行報告與討論，調查期間，雙方登記人或所屬團隊，不得再對本案以召開記者會或是其他公開方式發布事證以企圖影響本案調查，雙方有任何新事證，須提供給調查小組成員，至於原縣黨部公布縣議員提名日期，將延至2月6日公布。

陳文昌表示，針對縣黨部暫緩提名所有議員一事，他對其他同志表示抱歉，他感謝三星絕大多數鄉親的支持，縣黨部既然不尊重三星多數的民意，執意要調查爭議，不相信民調結果，他也只能選擇尊重。

黃錫鏞指出，三星鄉民對民調結果強烈不信任，電話才打1000多通，民調結果不等於民意，他是最弱勢的候選人，基層許多三星民眾要求他選到底，因為陳文昌非常明顯違法，如果未來縣黨部調查結果不如預期，他不會脫黨參選，但不管政黨是否提名，只要有民意他就會帶著黨籍參選到底。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財指出，如果沒有獲得黨提名執意參選，屬於違紀行為，就會被開除黨籍，黃錫鏞會不會被提名仍待調查小組調查結果。