楊麗環批綠捷排除台車 質疑韓車Rotem公司安全

2018-01-26 16:55

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市長參選人楊麗環今日以臉書直播方式，批評桃園市政府綠線捷運工程弊端叢生，若不懸崖勒馬，未來勢必步入機場捷運後塵，她還預言，綠捷機電工程於30日再度開標，將由韓國現代集團Rotem公司得標，Rotem公司這幾年重大事故不斷，甚至被南韓Daegu市政府停權10個月，拒絕韓車是不希望這樣的悲劇發生在桃園市。

交通局長劉慶豐強調綠捷機電工程絕對公平、公正、公開，絕無阻礙廠商投標及立場，過程禁得起檢驗，也期盼部分人士不要只出一張嘴任意抹黑指控；他說綠捷機電工程是參照雙北、台中捷運規格設計，另機電工程第一次流標是常態，30日僅為開標及資格標審查，後續仍須經評選委員評選後，絕無為韓車綁標情事，至於機捷通車後，無論是準點率、載客量都創新高，大幅紓解機場交通問題。

楊麗環是在機捷A7體育大學站，暢談綠線捷運機電工程問題，她強調，機捷工程弊案叢生、延宕20年之久，如今從綠捷從招標到開標，過程黑影幢幢，連國營的台灣車輛公司都被排除在外，因此她大膽預言，1月30日再度開標，未來將由極有可能會是外傳的韓國現代集團Rotem公司得標。

綠線監督聯盟召集人牛煦庭、副召集人史碩仁、戴兆華表示，並非對韓國現代Rotem公司有偏見，實在是因為Rotem公司劣跡斑斑、惡名昭彰，包括在韓國境內的高鐵就曾有36起事故，更被南韓Daegu市政府停權10個月，在印度也被德里捷運公司停權5年，美國加州洛杉磯市政府更對其提出告訴。

3人說，Rotem公司前身就是現代精工，過去以低價搶標台鐵自強號PP，由於問題不斷，最後屁股拍拍走人，也被當時的交通部長林陵三停權10年，如今捲土重來，桃園民眾怎麼不擔心。