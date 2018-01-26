籲北京珍惜蔡英文 美智庫：打壓只會造成反效果

美專家指出，蔡英文走溫和派路線，可能是北京能夠寄望的最佳領導人。（記者廖振輝攝）

2018-01-26 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨政府2016年上任後，中國對台策略轉趨強硬。但美國智庫報告指出，總統蔡英文屬於溫和派，若中國持續對台施壓，可能會造成反效果。

根據《美國之音》報導，美國智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）在當地時間週三發布報告，建議北京政府不要高估自己在兩岸議題上所擁有的籌碼，若持續對蔡英文的溫和路線採取強硬作法，只會帶來兩岸的不穩定。

報告提到，蔡英文上任後，承襲馬政府的零意外原則與中國相處，但中國依然對台採取強勢、挑釁行為，蔡英文也被部分支持者認為對中國太過溫和。

報告指出，北京如果要促進兩岸關係，就必須體認到民進黨與新世代的選民，無論執政與否，都是未來台灣政治上的重要力量。而各國都將焦點放在朝鮮半島問題上的時刻，亞洲若再發生另一個危機，是不會被歡迎的，若北京自認是全球利害的關係者，就應避免這類區域風險。

美國安全事務智庫蘭德公司（RAND Corporation）資深防衛分析師格羅斯曼（Derek Grossman），在最新一期的《全球台灣簡報》（Global Taiwan Brief）中指出，蔡英文已證明她致力維持兩岸穩定、展現善意，並表明願與北京建立兩岸新關係，北京卻仍透過各種方式施壓台灣，此舉可能會替台灣在未來帶來真正主張台獨的領導人。

報告中寫道，中國持續打壓台灣的做法，或許會讓台灣人相信必須對中國採取更激進的做法；北京則須體認到，蔡英文確實是走溫和派路線，未來可能很難再找到一個比她更可靠、穩定的領導人，「蔡英文可能是當前中國能夠寄望的最佳領導人」。