當著柯文哲面 蔡英文說明「台灣價值」

2018-01-26 16:08

〔記者蕭婷方／台北報導〕總統蔡英文日前向柯拋出「台灣價值」考卷，再來討論年底北市長選戰是否合作議題，柯、蔡兩人今下午合體視察北市松山區健康公宅。蔡英文致詞時表示，台灣價值除了台灣主體意識外，照顧年輕人的居住權利也是台灣價值。

蔡英文致詞時先誇獎北市成果，表示北市與中央政府為社會住宅密切的合作，聽完簡報後還特別向台北市副市長林欽榮說，健康公宅社區將會是未來社會住宅興建的典範，也會拉高許多人對社會住宅的期待，更會對開發中與規劃中的案子產生很大的壓力。

她隨即話鋒一轉說，知道這幾天大家都在討論「 台灣價值」，要藉這個場合特別指出，「台灣價值除了台灣主體意識外，照顧年輕下的居住權利也是台灣價值」。

蔡英文也打趣說，知道外界會關心與柯文哲的互動，「但今天不談選舉」，為了台灣年輕人，中央與地方本來就不該分中央地方，要共同合作，一起來幫年輕人與弱勢者來解決居住的問題。

蔡英文表示，不只中央與地方合作，只要能幫助年輕人解決生活上的問題，過去政府所做對的事要給予肯定，現在的健康公宅是很好的案例，肯定馬英九時期補助公共住宅的土地經費。

視察活動預定3點開始，柯文哲下午1點45分就率副市長林欽榮、都發局長在公宅門口等待，總統車隊3點03分抵達，兩人一同步入會場，但無太多互動。

兩人活動致詞後，隨即上樓視察公宅內容，蔡英文原走在前面，還刻意停下來等待柯文哲一起上樓。