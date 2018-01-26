與柯P同台視察公宅 小英主動提「台灣價值」

2018-01-26 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與台北市長柯文哲，今日下午一同現身台北市松山區健康公宅視察，由於兩人近來因「台灣價值」一事引發熱烈討論，讓蔡柯今日的互動成為關注焦點。

今日下午3點，柯P率先到達現場，並在外等候蔡英文到來。待蔡抵達後，由副市長林欽榮向蔡英文做初步說明，柯P則陪伴在旁，之後一同步入會場，相鄰而坐聽取簡報，期間兩人專心聆聽，沒有交談。

簡報結束後，由柯文哲上台致詞，強調高房價是現在年輕人最痛恨的事情之一，雖然政府無法讓每個人都買得起房子，但至少要讓大家租得起，同時透過公宅發揚建築美學、推行智慧生活、完善社區等。

蔡英文表示，北市和中央政府的緊密合作，認為健康公宅將成為社會住宅的典範，引起民眾的期待。她還主動提及，外界最近很關心台灣價值的議題，也很在意她與柯會有什麼互動，蔡英文說，台灣價值除了台灣主體意識外，照顧年輕人的居住權益也是台灣價值之一，強調今天不談選舉，且不應分黨派、顏色，而是要共同行動，幫助弱勢者與青年解決居住問題。

蔡英文還提到，馬英九執政時期同意補助公宅土地經費，只要是幫助年輕人解決生活上的問題，即使是前朝政府所做的，也要給予肯定，認為建設公宅就是要像這樣全國動起來。