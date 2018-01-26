真八百壯士！ 陸戰隊頂落山風長行軍2百公里

陸戰隊行軍，隊伍整齊劃一頂著落山風前進。（記者陳彥廷攝）

2018-01-26 15:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕我國海軍陸戰隊為展現國軍精實戰力，再度舉行長距離行軍，一大早800壯士從三軍聯訓基地出發，展開為期5天、走上211公里的行軍，今天的恆春不斷吹著7到8級間的落山風，南台灣火熱太陽讓氣溫高達近25度，是體力和意志力的大考驗。

海軍陸戰隊已10數年未舉辦長途行軍，直到105年12月中的兵科基地訓練中，重啟行軍科目，當時由海軍陸戰隊66旅步2營和99旅步3營，用5天時間完近逾200公里的大行軍，今年再度進行，改由陸戰隊66旅和99旅各派步1營，從恆春半島的山、海端出發，每位官兵身負25公斤重裝備，更要頂著落山風，99旅和66旅各自要翻越恆春半島的山地，約在第3天於九棚山區，途中並進行攻防對抗。

99旅步1營長申鴻安說，今年的路程分為山線跟海線，99旅今天一早從基地出發後，就西向走往恆春西半島海線，中午在龍泉國小稍事休息，下午預計要抵達南灣遊憩區，明天就會往東進入山區。

申鴻安說，今年的路線經過實測長達211公里，展現陸戰隊從高海拔到海平面都能紮營備戰的戰力，這也是新的數位迷彩服首度大規模投入長距離行軍。

99旅中午左右抵達恆春水泉里，受到大批居民和退伍陸戰隊歡迎，手持「一日陸戰隊、終身陸戰隊」等耳熟能詳的標語夾道歡呼，水泉里長詹榮旗說，每逢颱風，有樹倒等大型阻礙，只能依賴陸戰隊幫忙清除，國軍行軍是展現戰，不會有所謂的打擾，居民反而更安心。

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