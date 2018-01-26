綠營點名選台北市長 吳敦義：不合邏輯

2018-01-26 15:13

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨秘書長洪耀福日前對媒體表示，國民黨立委蔣萬安不選台北市長，是國民黨主席吳敦義的最大挫敗，並點名吳敦義參選，才會構成民進黨壓力，吳敦義今日中午與電子媒體餐敘被問及此事時回應，「去問秘書長（國民黨秘書長曾永權）好了，不能問我，我也不會回答，這都是不合邏輯的事。」

對於媒體追問，蔣萬安不選是否影響黨內布局時，吳敦義說，不會影響，「就像民進黨在新北市要找『五府千歲』出來一樣」，但他隨即又說，不要隨便稱人家「五府千歲」，如果比較資深的人，有保持年輕朝氣與活力，就不要笑人家， 「講人家什麼『王爺出巡』、『五府千歲』，我覺得不好， 希望媒體少用這些字眼。」

至於外傳黨內質疑沒有幫忙協調各地人選，讓許多地方為選情擔憂，吳敦義強調，「我幫忙太多了，很多縣市我都有（幫），怎麼會沒有協調？」並透露自己與曾永權及組發會，協調過好多縣，只是他不希望被披露在報紙上，讓外界覺得好像有不公平，他並說，自己從未指定或看中誰要非選不可，這是身為主席應有的基本公正立場。

針對國民黨4位不分區政治組立委，是否都會被派參選縣市長，吳敦義指出，當初不分區政治組立委的設計是如果有黨整個思考，並衡量後確認該立委應該投入縣市長選舉，立委就不能拒絕，如果拒絕，會被收回不分區立委資格，目前4位政治組立委都還在衡量中，只要黨覺得某個縣市應由其投入，且較有勝選機會，才會要求依其承諾投入選舉。

昨日吳敦義首度提出縣市長選舉勝選目標，他今日進一步指出，包括花蓮縣在內，目前國民黨現有7個執政縣市，他希望未來可以過半數，至少11或12個，至於會拿下哪些綠色執政縣市，他不願意透露，只說「現在有些不能斬釘截鐵講，當然我們心裡有些估計。」