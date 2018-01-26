在野黨要提對案？徐永明不專業頻遭打臉

2018-01-26 14:32

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團今早協商今年度中央政府總預算案。時代力量黨團總召徐永明屢因要求針對執政黨團提對案、質疑執政黨團何以延後1天提出對案等不專業發言，引發民進黨團總召的回擊。

立法院朝野黨團自上週五至今，接連6天協商總預算案。立法院長蘇嘉全在24日上午表示，有收到時力黨團送進130案。柯建銘當場傻眼指出，雖然不禁止各黨團在協商期間送案，但彼此的默契就是零星的提案，哪有一送就是上百案？徐永明則故作無辜地反駁，這事前又沒說清楚。

由於時力針對法務部矯正署送進這130案。以致首輪協商結束，待保留提案還有575案，其中司法及法制委員會就占了265案，包括時力這130案。

柯建銘因此在上午的協商特別指出，希望各黨團最後為了宣示立場要補送新案，以10案以下為限，若要抽換也儘快確定，民進黨團才可為了表決而提出對案。

徐永明反問，時力可不可以也提對案？抽換的意思是可以拿另外的100案換原先的100案？

柯建銘強調，對案是執政黨針對在野黨的提案才需要提出，只要在野黨不提案，執政黨就不會有對案。

立法院長蘇嘉全也表示，抽換指的是調整文字，不是拿出全新的提案來替換。他要求在野黨團的新增提案在下午6時前提出，最多9案，民進黨團可在明日6時前提出對案。

徐永明又不滿指出，為什麼民進黨可以在明日才提對案？柯建銘則反駁，民進黨團沒看到在野黨的提案，是要怎麼寫對案？