花媽率隊春安檢查 鐵路地下化工程22項缺失罰34萬

陳菊市長率隊突檢鐵路地下化高雄車站工程。（記者黃建華攝）

2018-01-26 14:04

〔記者黃建華／高雄報導〕年關將近，為避免事業單位因歲休、趕工而發生職業災害，高雄市政府即日起至3月2日針對事業單位實施春安檢查，陳菊市長今天上午並率勞工局、勞檢處，前往「鐵路地下化高雄車站工程」，發現22項缺失開罰34萬。

受檢工程由榮工工程公司及亞翔工程公司承造，工程金額計約188億餘元，主要工程項目為車站及建築工程（地上4層、地下3層）、天棚（拱頂桁架）工程、隧道工程、永久軌及臨時軌道工程。

勞工局指出，這些工程多屬高處、施工架、感電等高危險作業，本次檢查著重於「墜落、倒塌、感電危害預防」，經檢查發現22項缺失，其中6項有立即發生危險之虞，予以停工（包括高度2公尺以上之開口部分未設置護欄及人員未使用安全帶）；並對於重大缺失部分依《職業安全衛生法》裁罰34萬元。陳菊強力要求業者確實改善，勞工局勞檢處將不定期實施複查，以杜絕工安意外。

陳菊表示，工安無假期，落實職場安全與勞工健康，維護勞動人權，是進步城市的重要指標，市府非常重視職場安全健康，為了提升工安水準，指示勞工局擬定2年安全健康提升方案，要在106至107年間，降低勞保職災千人率20％，及提升勞工健康照護率20%，呼籲業者加強防災意識，與市府共同維護勞工及市民安全。

勞工局局長鄭素玲也呼籲市民，在路上看到工程有相關缺失，請撥打勞檢處雞婆專線（09058-70885）舉報。