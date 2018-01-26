107年度總預算案 暫定刪減240億元

2018-01-26 12:37

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團今繼續協商今年度中央政府總預算案，民進黨團同意在野黨團的要求，暫定刪減240億元。立法院民進黨團總召柯建銘表示，加上行政院已先刪減的117億元，總刪減數達357億元，已是近年之最。

朝野黨團在上週五的協商，已暫定各用途別項目的通案刪減率，分為委辦費2％、赴中旅費20％、出國旅費2％、設備及投資6％、對國內團體與政府機關間補助3％、對地方政府補助2％。

立法院長蘇嘉全表示，歷經連5日的協商，目前保留的提案數共575案，暫定刪減數共194.2億元。

國民黨團書記長李彥秀要求，通案刪減項目要有水電費、政策宣傳費，總刪減數不能比去年少。

民進黨團總召柯建銘表示，行政院已經為了軍公教加薪3％，自刪4％的委辦費、3％的對內補助，共117億元。現在有一堆報告案，等於下會期還要再審第2次，希望盡量將專案報告改為書面報告，讓委員會有時間審查法案。

蘇嘉全裁示，請主計總處再斟酌刪減46億元；也請各黨團在下午6時前撤掉通刪案，週一上午開始處理總預算案。

但若在國民黨籍的召委刻意不排專案報告，可否由民進黨籍的召委排？李彥秀認為這是限制國民黨籍召委的權力。

蘇嘉全建議，若是第5會期還沒排，那能在第6會期排，請國民黨團回去思考一下。