國民黨誰選台北市長？ 傳出這3+1人會宣布參選

2018-01-26 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨因立委蔣萬安宣布不選台北市長後而士氣低迷，不過國民黨副主席郝龍斌日前受訪時指出，除檯面上已宣布要參選的丁守中、鄭麗文外，保守估計至少還有3人會參選，傳出這些人選分別是北市前副市長邱文祥、前內政部長李鴻源及立委李彥秀等人，甚至前台北縣長周錫瑋也有可能因過不了新北市長黨內初選，轉而投入台北市長的選戰。

據《中時電子報》報導，國民黨黨內人士表示，曾在郝龍斌時期擔任副市長、泌尿科權威醫生邱文祥有意參選台北市長，若邱代表藍營對決柯文哲，有望形成「醫生PK醫生」的選戰策略，也看好他能透過「柯P模式」以無黨籍身分和國民黨合作來對決柯。

報導指出，國民黨內部也希望能推出「奇兵」來參選，但在前行政院長江宜樺及前交通部長葉匡時表達沒有參選意願後，「奇兵」人選可能只剩下李鴻源，也看好他有和柯文哲對決的爆發力；另有黨內人士推敲，國民黨若推出熟悉市政、人氣也很高的李彥秀，也是個不錯的選擇，加上身為女性也有加分的效果。

而藍營基層傳出，有意參選新北市長的周錫瑋若無法在初選民調贏過現任副市長侯友宜，也可能轉而去選台北市長，因為以周的年齡與資歷來看，不一定會比柯文哲差，甚至他懂得要怎麼對決柯，看來勝算也不小。