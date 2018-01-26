維安特勤文宣惹議 王炳忠：不是針對我吧...

王炳忠透漏有網友傳訊息給他，稱部分廣告詞是針對他遭到檢調搜查時不開門的舉動，但王炳忠不願這麼想。（資料圖）

2018-01-26 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「NPA署長室」昨（25）日貼出保一總隊維安特勤隊招募宣傳圖片，部分人士認為文宣中提及「不開門？沒關係我們有很多方法打開它」等用語有人權疑慮，因此掀起兩方論戰。對此，新黨青年軍王炳忠今（26）日於臉書發文表示，有人說這段廣告詞是針對他12月19日被檢調搜查時不開門的舉動，但他不願這麼想。

王炳忠認為，軍警單位要招募新血的確需要創意，以增加軍警的榮譽感。但「沒有一發霰彈不能解決的事，如果有，就兩發」一句，據傳是抄襲自中國網友的用語：「沒有一顆東風導彈打不死的台獨，如果有，那就兩顆」。王炳忠認為，這顯示中國文創的軟實力已經影響台灣公部門，「不知是否有為匪統戰，動搖國安之虞？」

王炳忠也透漏，有網友傳訊息給他，稱「不開門？沒關係，我們有很多方法打開它」的廣告，是針對王炳忠於12月19日遭到檢調搜查時不開門的舉動。而對此王炳忠稱「我倒不願這麼想」，因為台灣一直堅持民主法治勝過中國，即使創意抄襲，「總不會還自曝對民主法治的堅持『攏係假』吧？」、「如果真打算用這等陣仗對付一個證人，那還好意思整天把人權掛嘴邊嗎？」