姚文智促柯回答兩岸一家親 勿失心瘋牽拖別人

2018-01-26 11:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文日前接受專訪時指，台北市長柯文哲必須要對「台灣價值」再做一次確認，引發討論，甚至引發柯文哲與民進黨立委段宜康互罵。爭取民進黨台北市長提名的綠委姚文智今天受訪表示，柯文哲應該回答，兩岸一家親怎麼來的？在沒有得到大家同意之下，輕率地背離台灣價值去參加會議，講了那樣的話，沒有辦法回答問題，就像失心瘋一樣，牽拖別人，這樣沒有意思。「他牽拖的地方可多著。」

至於蔡英文提到台灣價值，姚文智也認為，台灣2022年應該籌辦台灣博覽會，最能展現台灣的總合國力，透過首都平台，匯集所有公私部門的能量，一起展現台灣價值。

蔡英文今天下午將視察「台北市健康公宅」，柯文哲也將陪同，這是蔡英文在專訪談「台灣價值」事件後，蔡、柯可望同台，被問到此見面時機是否「有點敏感？」對此，姚文智表示，據他的了解，視察公宅的行程是兩個禮拜前就安排好，反而電視訪問應該是應該比較臨時，公宅本來就是中央地方要共同推動的政策，也是解決青年住宅問題的一部分，沒有什麼敏感不敏感。

至於段宜康與柯文哲為了見面問題又另開戰場，台北市議員許淑華今天也受訪談論此議題。姚文智認為，還是要請柯文哲回答，沒有市民同意下，違背台灣價值，去提兩岸一家親，這是問題的核心，牽扯到狗、別人，這些都沒有意思。