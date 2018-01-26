遭爆論文不當引用 張廖萬堅痛批「胡扯」！

2018-01-26 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委張廖萬堅昨控訴，台大準校長管中閔涉嫌不當引用暨大張生學位論文，引發軒然大波。未料，張廖萬堅昨也被爆料，2015年唸碩專班時發表的論文，引用他篇文章，卻未註明出處，遭疑抄襲。對此，張廖萬堅今也在臉書做出回應。

張廖萬堅今晨7時32分，在臉書上表示，爆料內容「根本胡扯」，並指其「論文第三頁本來就是探討文獻及文獻回顧」。

張廖萬堅指出，他在文獻回顧中，放入「有關依賴理論的學派，以及舉援用該理論制度學派研究制度的實證例子及發現（p3）」，但也有如實「將該文列於論文後文獻參考第32」。

張廖萬堅隨即又於7時48分，在臉書粉專「堅持．張廖萬堅」的「台大校長遴選爭議」直播影片底下提到，希望外界「不要轉移焦點好嗎？」並附上「論文後文獻附錄第32翻印照片」佐證。

昨有網友指稱，張廖萬堅2015年就讀東海大學高階經營管理碩士在職專班時，撰寫的〈台北巿長選舉模式之典範移轉─從路徑依賴到路徑創新〉該篇論文（指導教授張國雄），第二章文獻探討「路徑依賴」部分，引用時為中正大學社福所博士班研究生葉崇揚、台大國發所助理教授施世駿，於2009年所著之〈典範連續或典範轉移？德國與英國年金改革研究〉中，4種制度回饋遞增機制的論點，卻未標駐引述來源，遭人質疑有抄襲之虞。