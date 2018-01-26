賴清德對「這個人」有意見？ 葉宜津：可以這麼說

2018-01-26 09:43

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台南市長初選打的火熱，民進黨立委葉宜津今天接受電台訪問時，被問到行政院長賴清德是否本來屬意葉宜津，但葉宜津民調不如立委黃偉哲，賴又不喜歡另名參選人陳亭妃和陳背後的人，後來才忍痛割捨，轉支持第二選擇黃偉哲？葉宜津回應，「有可能。」她認為賴清德是中立的，但是上次議長選舉，賴清德很生氣。主持人追問「賴清德對陳亭妃有意見？」葉宜津回「是，可以這麼說。」

台南是綠營鐵票區，綠營內部初選也格外激烈，有意角逐者包括民進黨立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃，前台南市副市長顏純左、前民進黨副秘書長李俊毅。葉宜津今天接受《蔻蔻早餐》專訪，被主持人問到相關問題。

主持人詢問，台南有傳言說賴清德原本支持葉宜津，但因為民調不如黃偉哲，又不喜歡陳亭妃，最後只好忍痛割捨，轉支持第二選擇黃偉哲？對此，葉宜津表示，「有可能」，她跟賴清德當了三屆同事，互相很了解，相信賴清德肯定她，賴清德很中立，不過上次議長選舉（指台南市議會正副議長選舉，擁有席次優勢的民進黨發生跑票事件，民進黨事後以違反議會黨團亮票決議為由，開除5議員黨籍）賴清德真的很生氣，後來用強硬態度幫台南市民扳回一城。

主持人追問，「所以賴清德對陳亭妃有意見？」葉宜津回應，「是，可以這麼說。」但葉宜津也坦言，賴清德對每個人都是公平的，沒有支持特定的人選。

葉宜津也透露，黃偉哲希望採取互比式民調，因為黃偉哲妹妹（黃智賢，藍營民嘴）的關係，只要採用互比式民調，就會有很多藍營選民支持黃，因此互比式初選民調對於黃偉哲較有利。

葉宜津說，有次她去上節目，遇到台南市議員謝龍介，謝向她透露，國民黨支持者在國民黨沒有候選人的情況下，有6成6會在市長選舉支持黃偉哲。但葉宜津認為，藍營不可能在市長選舉中沒有派人選，因此這些藍營選民在真正的市長選舉中有可能會歸隊。