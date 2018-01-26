民進黨若禮讓柯P 吳澧培：市長穩上、2020年會選總統

總統府資政吳澧培認為，若民進黨今年底不提名台北市長，柯文哲大概穩穩當選，甚至2020還會跳出來選總統。（資料照）

2018-01-26 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前接受媒體專訪時，指出台北市長柯文哲的「台灣價值」還要再做一次確認。總統府資政吳澧培對此認為，蔡總統的這席話就是指柯文哲原本就沒「台灣心、台灣價值」；吳也認為，民進黨若禮讓柯文哲，不提北市長的人選，那柯幾乎穩當選，甚至2020年還會跳出來和蔡英文拚總統大位，到時又出現另一個變數。

據《蘋果日報》報導，吳澧培表示，民進黨若禮讓柯文哲選台北市長，那柯大概能穩穩當選，而且到了2020年若蔡英文的民調不見起色、國民黨又沒有強棒，這樣柯絕對會跳出來和蔡英文拚總統大位。

吳澧培指出，如果民進黨自己提名候選人，柯文哲幾乎拿不到民進黨的票，因為綠營基層不會支持柯，且「深藍及新黨」會支持他，這就好比1994年台北市長2藍1綠的競爭，「會沒有勝算嗎？」

吳澧培說，民進黨在台北市這一役要提出自己人參選，他認為行政院長賴清德、行政院發言人徐國勇與文化部長鄭麗君都是很棒的人選；吳澧培也說，「期待民進黨能徵召賴清德來參選」，因為若不幸在原本就是艱困選區的台北市敗選，這樣會讓大家認為，賴清德是「明知難為、也願意為黨犧牲」，更能讓台灣人敬佩，日後能參選總統。