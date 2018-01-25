民進黨議員民調爆爭議 議長、鄉長持續隔空交火

2018-01-25 16:42

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨三星鄉選區縣議員初選日前進行民調，由議長陳文昌戰勝鄉長黃錫鏞，但黃錫鏞陣營卻指控陳文昌陣營帶人私闖民宅代接民調電話涉及舞弊疑雲；黃錫鏞今前往縣黨部遞交聲明書，除要求執委會調查真相、宣告民調無效，更強調陳文昌已無參選資格；陳文昌回應，具不具資格依法認定，不是黃錫鏞說的算。

這次民進黨三星鄉議員民調初選被外界號稱三星選舉史上「最殘酷戰役」，因為是議長、鄉長對決，且2人任何一方只要敗選，都可能失去政治舞台、危及政治生命，選前就頗具話題性，民調結果公布，陳文昌以60％比30％的得票率勝出，公布前夕卻爆出舞弊疑雲，讓選情更加白熱化。

有人向黃錫墉檢舉陳文昌陣營帶很多人進入大洲村民宅幫忙接電話，甚至還有民眾拍到疑似代接電話紅衣男子，甚至認出紅衣男子竟是代理縣長陳金德的次子陳謙。黃錫墉認為，陳文昌所為讓選舉變得不公平，也有違法涉及舞弊之嫌，今前往縣黨部表達嚴正抗議，建請執評委員會積極調查，並宣告此次民調無效。

「陳文昌的行為根本如小學生考試在作弊！」黃錫鏞說，陳文昌成立代接電話部隊，根本就是「買票部隊」，不管住戶同不同意，都違反公平原則，民調反映投票行為，等於投票，讓不是三星人的民眾來代為作答就不合理，且明顯違反黨紀，所以他才會提出聲明。

據傳，黃錫鏞不排除與國民黨合作，脫黨參選到底；黃錫鏞指出，很明顯陳文昌已經涉嫌舞弊，當選當然無效，現在他根本不需要談是否要脫黨參選到底，陳文昌已經出局，民進黨應取消陳的參選資格，由他代表參選，這樣才能還三星鄉民一個公道。

陳文昌回應，黃錫鏞不是執法者，說這些話簡直是瘋言瘋語，代接電話是在屋主同意的情形下，敦親睦鄰的互動模式，絕對不違法，民調是民調公司做訪問，不是公務員在執法，如果是他的人去代接電話，那也屬於選舉組織動員的行為，不違反選罷法。

陳文昌說，他具不具參選資格，不是黃錫鏞說的算數，一切都要依據法律規定辦理，黃如果要脫黨參選，他尊重，選舉敗選的人心情會很惡劣，這方面可以理解，大家未來要走得路還很長，對他而言，現在力拚議長連任這才是最大挑戰。