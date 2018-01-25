台北燈節重蹈宮廟花車? 陳景峻：我不會採用的

2018-01-25 15:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年台北燈節籌辦過程曲曲折折，先後爆發招標不順、人事異動、廠商議約狀況不斷等事件，台北市長柯文哲指派副市長陳景峻接手燈節籌辦，陳景峻今日下午前往視察花燈製作進度，對於燈節進度，陳景峻坦言燈節有點落後，踩街遊行部分整合差不多，但花車、燈光、玩偶與創作藝術品還在溝通，有些還是半成品而已，但都在掌握中，他接手40天有信心把燈節辦得好，甚至比去年好。

2月24日登場的台北燈節，其燈區的創意花燈也進入製作階段，陳景峻今下午前往探視製作花燈的藝術家，燈節得標廠商「槮凌」公司投資合夥人的知名樂團蘇打綠團長「阿福」何景揚在旁陪同講解。

為響應環保，藝術家將可重複利用的素材變成燈飾，陳景峻手持電鑽在回收的奶粉罐打洞，幫忙動手製作花燈，何景揚表示，將利用多達5千個奶粉罐做成的花燈，將會展示在中華路的主要燈區，相信讓民眾眼睛為之一亮，陳景峻也送熱呼呼的甜湯，讓藝術家暖和身子並加油打氣。

陳景峻表示，目前燈節有點落後，但藝術家燈節創作是沒問題的，台中、嘉義、新北市五股區陸續都有藝術家在創作花燈，時間允許也會去看，了解是否來得及完成，而燈節的踩街遊行，整合差不多完畢，但花車、燈光、音響、玩偶與創作藝術品還在溝通，有一些半成品而已，都在掌握中。

有媒體問花車來不及的話，是否會重蹈世大運嘉年華踩街遊行活動的宮廟花車，對此陳景峻直說，「我不會」，燈節國際級活動不要有宮廟的花車出現，「我不會採用的」。