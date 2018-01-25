百里候選戰 吳敦義要保7泛藍再搶5、6個過半

2018-01-25 16:44

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今日中午出席黃復興黨部第十八屆委員、顧問會議時，為今年的直轄市、縣市長選舉訂下選戰目標。他指出，全黨要一心一德打這場選仗，不但要保住現有7個泛藍執政縣市，還要再多拿下幾個，讓地方執政數目增加，「如果現有的7個，再加上5、6個以上就過半。」

吳敦義告訴在場的軍系人士，當國民黨地方執政贏得愈多，就愈有機會展現執政機會，2020就更有機會重返執政，屆時就有機會選擇一些「撥亂反正的將領」，讓大家恢復應有的榮耀與尊重。

吳敦義還指出，國民黨遭受民進黨無所不用其極的打壓，在生存的兩大基礎上，國民黨雖然物質基礎被清算到底，但仍要在精神基礎上奮發圖強，才能度過嚴冬。

他還說，國民黨在大幅裁員後，無論一般黨部及黃復興黨部，「在物質方面的條件，已是完全不能談，壓縮到難以再壓縮的地方，真的很抱歉。」

吳敦義並指出，根據美麗島電子報民調，蔡英文總統的滿意度已落到27.1％，不滿意度上升到60.2％，民進黨執政已喪失民心，「一例一休」造成社會困擾，打壓退休軍公教的手段又相當殘暴，又讓兩岸關係從和平穩定發展變成「已讀不回」，唯有國民黨執政，才能撥亂反正。

吳敦義還說，現在墾丁、日月潭的遊客量大量減少，觀光夜市生意也少很多，許多業者問政府，為何統計還有千萬名國外觀光客來台，結果觀光局說統計數目包括移工，回家探親返台的越南新娘，就連日本朋友經桃園機場轉機也計算其中，騙局騙到這樣子，說明已經「圖窮匕現」，「顧沒步（台語）」。