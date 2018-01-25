新系議員推謝長廷選北市長 嗆五月黨員公投決定候選人

2018-01-25 16:13

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前回應總統蔡英文「我很想知道她（蔡）的台灣價值是什麼？」此言，也引發民進黨資深新系台北市議員李建昌不滿，指「小英遞橄欖枝，柯文哲卻喀擦一聲當掃把折斷」，他推薦由駐日代表謝長廷參選北市長，且今年五月讓北市黨員「公投」決定自己的市長參選人，不要讓小英、黨中央選對會決定。

對此，民進黨台北市黨部主委黃承國回應，黨沒有規定黨員能不能「公投」市長參選人，該構想「很新鮮、有創意，我要研究看看」。他說，根據2018年直轄市和縣市長提名特別條例，北市長參選人由黨主席蔡英文徵召，有特殊情況另定之，經主席核定、中執會同意；如有人提案黨員「公投」，則再循中常會、中執會程序討論。

如以三成藍、三成綠、三成中間選民粗算北市選票結構，李建昌表示，三成綠營支持中約有四分之一、7.5％挺不下柯文哲，隨著柯文哲嘴巴「更囂張」，反柯的綠營支持者還會擴大。為守住2018、2020總統大選，民進黨應拿出口袋最強武器、即謝長廷參選市長，讓綠營最大公約數回籠，對柯構成威脅，也讓柯檢討自己嘴巴、理念價值。

李建昌表示，柯文哲會出席鄭南榕活動，還會參加「汪希苓回憶錄」新書發表會，與白狼張安樂同台，太詭詐了！搖搖擺擺，好像藍綠目中無人；柯甚至將蔡英文的橄欖枝折斷，「我非常生氣！」他說，國、民兩黨皆處焦躁狀況，國民黨甚至在北市長選戰認輸了，他也建議國民黨主席吳敦義參選北市長，效法黃信介當年「御駕東征」選花蓮立委。

對此，北市府發言人劉奕霆說，參選是每位國民權利，柯文哲秉持把每件事情做好，就是連任最好的準備，仍會努力推動市政。