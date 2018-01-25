三星民進黨議員提名爭議再起 議長不滿暫緩提名說

2018-01-25 16:15

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣民進黨三星議員提名「代接電話」爭議持續延燒，宜蘭縣議長陳文昌今天再點名選對會代理主席黃建財，憑什麼建請暫緩提名？黃建財表示，他只是開封會議當天代理主席，主席仍是黨部主委林進財。

陳文昌指出，黃建財昨天代表縣黨部主持開封會議時指出，選舉對策委員會將建請執委會暫緩提名公告，但選舉對策委員會的職權和角色是協調謀才的定位，並不是仲裁者的角色，代理主席沒有經過選對會開會和決議，憑什麼建請暫緩提名？

陳文昌進一步質疑，黃建財說代接電話的事件是司法案件，可是經過警方調查，警察也詢問屋主阿嬤，阿嬤也向警方表示，經她同意才讓人進來接電話，平常她就會請鄰居幫忙換瓦斯等事情，再加上也沒有人提起告訴，怎麼會是司法案件？

陳文昌表明，他事前不知道有代接電話的事情，他認為這是敦親睦鄰的作法，幫忙鄰居接一下電話，而且就算是他陣營的人請人去代接，也只是一種選舉的組織動員動作。

黃建財則表示，選對會只是諮詢機關，是黨內因應選舉策略的工作小組，遇到參選人間出現爭議，會秉中處理，他只是開封當天代理主席職位，主席仍是黨部主委林進財。

林進財指出，選對會意見只是建議，候選人雙方的意見也會列入參考，最後是否暫緩提名，要由執委會做出決定。

黃建財表示，開封會議向來皆由黨部主委主持，未曾通知選對會人員到場，但在三星議員民調當晚，縣黨部黨工臨時通知請他隔天主持會議代理主席，站在選對會的立場，這次縣黨部若再怕事迴避，恐怕日後對黨員的公信力將蕩然無存，所以決定承擔，他也期許執委會能對此案做出妥適決議，讓兩位參選人能找到平衡點，停止內耗，彌補裂痕。