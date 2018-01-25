三星民進黨議員提名爭議再起 議長不滿暫緩提名說

2018-01-25 16:15

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣民進黨三星議員提名「代接電話」爭議持續延燒，宜蘭縣議長陳文昌今天再點名選對會代理主席黃建財，憑什麼建請暫緩提名？黃建財表示，他只是開封會議當天代理主席，主席仍是黨部主委林進財。

陳文昌指出，黃建財昨天代表縣黨部主持開封會議時指出，選舉對策委員會將建請執委會暫緩提名公告，但選舉對策委員會的職權和角色是協調謀才的定位，並不是仲裁者的角色，代理主席沒有經過選對會開會和決議，憑什麼建請暫緩提名？

陳文昌進一步質疑，黃建財說代接電話的事件是司法案件，可是經過警方調查，警察也詢問屋主阿嬤，阿嬤也向警方表示，經她同意才讓人進來接電話，平常她就會請鄰居幫忙換瓦斯等事情，再加上也沒有人提起告訴，怎麼會是司法案件？

陳文昌表明，他事前不知道有代接電話的事情，他認為這是敦親睦鄰的作法，幫忙鄰居接一下電話，而且就算是他陣營的人請人去代接，也只是一種選舉的組織動員動作。

黃建財則表示，選對會只是諮詢機關，是黨內因應選舉策略的工作小組，遇到參選人間出現爭議，會秉中處理，他只是開封當天代理主席職位，主席仍是黨部主委林進財。

林進財指出，選對會意見只是建議，候選人雙方的意見也會列入參考，最後是否暫緩提名，要由執委會做出決定。

黃建財表示，開封會議向來皆由黨部主委主持，未曾通知選對會人員到場，但在三星議員民調當晚，縣黨部黨工臨時通知請他隔天主持會議代理主席，站在選對會的立場，這次縣黨部若再怕事迴避，恐怕日後對黨員的公信力將蕩然無存，所以決定承擔，他也期許執委會能對此案做出妥適決議，讓兩位參選人能找到平衡點，停止內耗，彌補裂痕。

  • 宜蘭縣議會議長陳文昌今天再點名選對會代理主席黃建財憑什麼建請暫緩提名？（記者簡惠茹攝）

    宜蘭縣議會議長陳文昌今天再點名選對會代理主席黃建財憑什麼建請暫緩提名？（記者簡惠茹攝）

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