高潞．以用未宣誓花蓮縣議員 依法失去遞補資格

2018-01-25 14:58

［記者王峻祺／花蓮報導］時代力量不分區立委高潞‧以用‧巴魕剌（Kawlo．Iyun．Pacidal），今早未赴花蓮縣議會出席遞補當選人宣誓就職儀式，依法失去遞補資格。縣議會法制室主任余玉琳表示，後續處理將再請示中選會及內政部。

花蓮縣前議員楊德金涉貪汙定讞解職，中選會公告該選區「落選頭」高潞‧以用遞補，「立委遞補議員」創下地方自治史首例；花蓮縣議會今早舉行第18屆議員選舉第6選區遞補當選人高潞．以用．巴魕剌的宣誓就職儀式，但沒等到高潞到場，最後由議事組主任潭進成宣布典禮結束。

花蓮縣議會法制室主任余玉琳說，遞補當選人高潞‧以用‧巴魕剌沒能到場確定未完成宣誓，無故不到視同未就職，依法失去遞補資格，但該遞補案「史無前例」，是否由下一位落選人孫永昌遞補，則將行文內政部及中選會研議後續處理方式。

高潞今缺席宣誓就職典禮，也讓監誓人花蓮地方法院法官沈培錚及觀禮者「等嘸人」，前一天忙著布置會場的縣議會人員透露，2週來數度主動聯繫高潞辦公室，告知若不願意就職，必須「書面」放棄，但卻遲遲收不到答覆，直到24日下午才接到高潞辦公室「來電」，確定不會參加宣誓就職典禮，但會場早已布置完成，還是必須依程序舉行。

針對是否遞補花蓮縣議員，高潞‧以用辦公室除在16日晚間發表聲明，高潞．以用為服務花蓮的鄉親和原住民，依然會在立法院力盡自己的職責；昨晚也再度透過辦公室表示，從未收到公文要求必須以書面放棄遞補資格，且先前已表達得很清楚，確定不會出席就職典禮。