時力廖子齊當「奇兵」 將參選竹市議員

2018-01-25 14:16

〔記者王駿杰／新竹報導〕面對今年新竹市議員選舉，時代力量新竹黨部主打勞工、教育、親子及交通等議題，其中，準備投入香山區市議員選舉的廖子齊擁有高學歷，從小在新竹市最南端南隘國小鄉下長大的她，大學畢業後放棄高薪工作返回家鄉，這次參選希望為長年了無新意、陳腐之氣的地方政治注入活水。

地方人士指出，香山區議員選舉國民黨有前議長鄭成光、林耕仁、賀玉燕，民進黨有林盈徹、無黨籍有陳啟源、吳國寶，本屆是取6席，婦女保障名額1席，雖然戰況激烈，但時力推出廖子齊，無非是希望以非傳統政治人物的「奇兵」征戰香山，若沒有其他女性參選人投入，廖子齊將有機會能「出奇制勝」。

32歲的廖子齊外型亮麗，身材高挑的她於台大法律系畢業，曾在知名外商擔任法務，薪水優渥，卻因母親生病，加上妹妹出國留學念書，讓她返回家中傳統產業幫忙。

廖子齊說，她的父親在早年因車禍驟逝，家中的傳統產業就由母親攬下，一肩扛起家計，由於母親長年需勞心工作，她很小就養成獨立自主的個性，小學三年級就會踮起腳尖，用一雙小手吃力揮動鍋鏟，自己炒飯。直到母親身體忽有變故，讓她決定返回家中幫忙，甚至還創業，做起環保手工香皂。

廖子齊指出，她前年因一場文資保存活動結識許多有志之士與時代力量新竹黨部成員，一群同好想盡辦法，希望將一些老房子轉變成文化資產，曾求助過民意代表，但對方都興致缺缺，只顧著考慮選票與土地增值相關議題，一群人空有熱血決心，卻因缺乏發聲管道與政府建立溝通橋樑感到無力。

此時，她才意會到，唯有靠政黨支持，才能集中力量跟政府溝通，有效為民眾發聲。因此她選擇加入沒有偶像包袱、關心民眾心聲的時代力量新竹黨部，成為香山區主任，力圖改變現況。

廖子齊說，時代力量在新竹地區沒有任何民代席次，有時黨部接獲民眾請託，即便情況迫在眉梢，政府處理起來仍步調緩慢，因此，她希望活用自己的法律與芳療專業，以獨立自主的個性做輔助，投入香山區議員選舉，為家鄉奉獻。