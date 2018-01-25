政院：教育部將檢討台大等大學校長遴選問題

2018-01-25 13:38

〔記者李欣芳／台北報導〕台大準校長管中閔曾擔任台灣大哥大獨立董事，卻未在遴選過程被揭露，引發爭議，行政院發言人徐國勇表示，因為連續有幾個大學校長的遴選出現一些問題，所以教育部就這部分也會做相關的檢討。包括從陽明，一直到高醫大，一直到這次台大的問題，教育部會向大家說明。

徐國勇是在行政院今天院會後的記者會上，被詢及台大遴選校長的爭議時，做以上表示。

行政院說，有關台大校長遴選的爭議，會由教育部處理，教育部目前也在詢問遴選委員會的一些問題，屆時教育部會透過新聞稿對外界說明。