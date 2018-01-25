加班換補休 時限以年度計算 學者、勞團：失去休息目的

勞基法修法，勞團日前在立法院外抗議。（資料照）

2018-01-25 12:53

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法再修法，新規將在3月1日上路，勞動部昨晚釋出施行細則修正內容，各界關注的「加班換補休」怎麼結算，勞動部提出甲、乙兩案，都以「年度」計算。學者、勞團則認為，年度計算可能讓年初加班放到年底才補休，儼然失去補休是讓勞工疲勞後休息的目的。

文化大學法律系教授邱駿彥認為，勞動部在施行細則上提出的甲、乙兩案都不是很妥當，增訂32條之一的立法目的絕對不是為了積假，而是勞工加班疲累後的休息，若是年初加班、年底補休，拖到一年那麼久不應該，失去休息目的；建議可以仿效日本制度，兩個月內補休，就抓兩個月，不需用年度計算，預告期還能提意見，建議勞動部可以考慮第三選項。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，看到施行細則內容，明顯就是為了服務不正當的修法，連續3個月加班上限放到138小時，只是調節雇主淡旺季需要，集中加班讓勞工過勞風險愈大，違反勞基法要義。

孫友聯批評，行政院當初主導修法，說是因為勞工想要加班、需要加班費，卻又跑出違背勞基法休息權的32條之一，只是為了讓雇主有愈多彈性，補休該是勞工這陣子的疲勞獲得立刻舒緩，若補休拉到年底的話，失去勞工休息要義，「我想最長補休年限不該超過一季，才符合休息的目的」。