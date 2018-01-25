國民黨智庫開論壇 批民進黨執政致農漁民生活受苦

國民黨智庫副董事長林中森說，政黨輪替後，由於兩岸關係緊張，農民生活苦不堪言。（記者施曉光攝）

2018-01-25 12:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天上午舉行「兩岸農業發展論壇」，智庫副董事長林中森在致詞時指出，台灣政黨輪替後，由於兩岸關係緊張，他聽到很多人抱怨，對岸農業契作停了，農產品通關檢查比過去更嚴格，中國大陸採購團也不來了，農民生活苦不堪言。

此外，全國農會理事長蕭景田與提供書面資料的兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成也都指出，受到兩岸關係改變的影響，讓農、漁民收入銳減。

蕭景田指出，台灣養殖漁業在昔日馬政府與中國簽訂ECFA之後，幾年內產值倍增，但在二０一六政黨輪替後，受到兩岸關係緊張影響，出口急遽惡化，虱目魚、石斑魚產銷出現滯銷危機，而過去台灣的柑橙類水果，始終維持穩定的出口量，二０一六年中國大陸對台灣柑橙類水果實施嚴格的進口檢疫措施，出口數量已經大不如前，銷售管道受阻，水果價格崩盤，讓農民血本無歸。

黃一成則透過書面資料指出，原本兩岸漁業交流多年，在二０一六年政黨二次輪替之後，民進黨政府不接受「九二共識」，使得兩岸官方原有的接觸管道中斷，合作平台也為之關閉，整體台灣農產品銷中國大陸金額大幅衰退至九．０八億美元，其中以漁產品由二．三六億美元下滑至一．六五億美元，衰退幅度高達三成最為明顯，超過整體農產品貿易衰退九．二七％三倍有餘，二０一七年漁產品銷大陸的金額縱然有所回升，再度回到二．一一億美元，但與二０一四年的二．五六億美元的高峰，仍有相當差距。

黃一成表示，過去北京中央台辦直接進行與台南虱目魚養殖漁民契作，平均每年收購價都有一億多元，但二０一六年民進黨執政後，虱目魚契作已經中止，讓漁民頓時減少上億元的收入，而且目前多交流合作平台已經中斷，他建議透過「國共平台」以及農漁會等組織，持續推動兩岸農漁業交流，協助農漁民解決相關問題，並強化農漁會及合作社進行兩岸農產品採購，減少中間商剝削，提高農漁民收益，對岸應調降甚至免除對台灣農漁產品增值稅，並增加兩岸綠色通道口岸。